Ночью в Липецке пожарные тушили торговую палатку

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-13T09:10:43+03:00

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В этот вторник, 13 ноября, в Липецке произошел пожар. В 1.49 липчане сообщили спасателям, что загорелась торговая палатка. К дому №1 на площади Заводской выехало 1 пожарно-спасательная бригада и 2 добровольца пожарной дружины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огонь уничтожил сгораемые конструкции и имущество торговых палаток по всей площади. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специаслиты.

Напомним, что в случае обнаружения пожара звонить по телефону «112» или «01». Не теряют своей актуальности правила пожарной безопасности. Согласитесь, лучше предупредить происшествие, ведь последствия могут быть трагичными. Помните, что от этого зависит не только сохранность имущества, но и жизнь людей.