В Липецке из магазина вынесли алкоголь

СЕГОДНЯ 09:09 2018-11-13T09:09:53+03:00

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За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 3 ранее совершенных преступления. Так, 23 октября этого года в полицию обратился представитель магазина, расположенного по улице Т.Хренникова. Он сообщил, что неизвестные похитили из торгового зала вино-водочные изделия.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции смогли найти и задержать предполагаемого любителя алкоголя. Им оказался неработающий 20-летний липчанин. Если его вину докажут, то согласно ч.1 ст.158 УК РФ "Кража" ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Еще одно преступление произошло 24 октября в Липецке. Из магазина по улице Катукова кто-то украл планшет. Правоохранители задержали подозреваемого - неработающего ранее судимого 26-летнего липчанина.