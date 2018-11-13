Масштабный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов завершится битвой в «Атланте»
Лучшие команды Липецкой области и их лидеры сразятся за главные награды в финале 17 ноября
.
Изменить размер текста:
Финальный этап регионального фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов состоится 17 ноября в спортивном комплексе «Атлант» в Липецком районе, - сообщает пресс-служба областной администрации. Большой спортивный праздник нацелен на вовлечение жителей региона в систематические занятия физической культурой и спортом.