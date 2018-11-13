Масштабный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов завершится битвой в «Атланте»

СЕГОДНЯ 09:18 2018-11-13T09:18:12+03:00

Лучшие команды Липецкой области и их лидеры сразятся за главные награды в финале 17 ноября

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Финальный этап регионального фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов состоится 17 ноября в спортивном комплексе «Атлант» в Липецком районе, - сообщает пресс-служба областной администрации. Большой спортивный праздник нацелен на вовлечение жителей региона в систематические занятия физической культурой и спортом.

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