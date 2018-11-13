В Липецке 13 ДТП за неделю: 1 человек погиб

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-13T09:30:41+03:00

За неделю в ДТП в Липецке погиб 60-летний мужчина Фото: Юлия КЛЮЕВА

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За прошедшую неделю на круглосуточный номер Службы спасения "112" поступило 4 142 звонка. Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС Липецка, за этот период в областном центре случилось 20 пожаров и загораний. В ночь на 9 ноября сгорели две легковушки - Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Lancer Х. Проводится расследование.

На дорогах зарегистрировано 13 ДТП. 13 человек госпитализировано, 1 погиб. Так, 10 ноября на трассе Орел-Тамбов водитель сбил пешехода. 60-летний мужчина скончался на месте. Еще одна авария - с участием общественного транспорта, в котором никто не пострадал.

Происшествий на водных объектах не зафиксировано.

8 ноября сотрудники управления провели командно-штабное учение в ТРЦ "Европа" на Советской. Они отрабатывали действия при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера. Поставленные задачи были выполнены.