В Липецке в ДТП пострадали две маленькие девочки

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-13T10:05:44+03:00

Юных липчанок доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь

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За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 1 261 нарушение правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к административной ответственности. 68 человек оказались не пристегнуты во время движения. 925 раз автолюбители превысили допустимую скорость. Зафиксировано 20 ДТП, в которых никто не пострадал.

Так, в минувший понедельник, 12 ноября, в Липецке на улице Свиридова произошла авария. 43-летний водитель "Шевроле-Нива" сбил 25-летнюю женщину с 4-летней девочкой. Причем это случилось на регулируемом пешеходном переходе. Обеих с травмами доставили в больницу. Медики оказали пострадавшим помощь и отпустили.

На 9-микрорайоне "Шевроле" врезался в стоящим "Киа". Пострадал 59-летний пассажир последней иномарки. Мужчину с травмой доставили в больницу. После оказания помощи отпустили.

На 278-м километре трассы Орел-Тамбов столкнулись автомобили "Хендай-Солярис" и "Лада-Приора". Травму получила 6-летняя пассажирка иномарки. Ее отвезли в больницу. Врачи оказали девочке помощь, а после отпустили домой.