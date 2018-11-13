В Воронеже состоялись праздничные мероприятия по случаю 177-летия Сбербанка

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-13T10:09:28+03:00

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Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин поблагодарил каждого сотрудника за хорошую работу.

- Я хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы выполняете! Поздравляю вас с этим знаменательным праздником - 177-летием Сбербанка и желаю новых достижений и высот в работе, – поздравил собравшихся Владимир Викторович.

Более тридцати человек получили Почетные грамоты и Благодарности ПАО Сбербанк и Центрально-Черноземного банка, знаки «Отличник Сбербанка». Еще трое были удостоены наградами Правительства Воронежской области за большой вклад в развитие и совершенствование банковской системы.

Центрально-Черноземный банк сегодня - это 1166 филиалов по региону, 2833 банкомата и 2096 устройств самообслуживания. В пяти областях региона – Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской – работает 13 передвижных пунктов кассового обслуживания (ППКО), которые обеспечивают банковскими услугами население 109 сел. Ежедневно на дороги Центрального Черноземья выходит более 200 бригад инкассаторов, которые обслуживают свыше 13 тысяч объектов.

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