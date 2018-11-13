Липецкие силовики десантировались без парашютов

СЕГОДНЯ 12:02 2018-11-13T12:03:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области прошли учения спецподразделений высотно-штурмовых групп Росгвардии. Чтобы застать противника врасплох, силовики десантировались без парашютов.

Как пояснили в пресс-службе Росгвардии, для высотников подразделений ОМОН и СОБР навыки беспарашютного десантирования обязательны и подобные тренировки проходят минимум дважды в год. Это нужно для подтверждения квалификации.

Перед началом полета спецназ обязательно инструктируют, особое внимание новобранцам, которые будут спускаться без парашюта впервые. Силовики спускаются по веревкам с военного вертолета, при этом нужно соблюдать скорость спуска – не более 3 метров в секунду. Если это будет происходить медленно, то пропадет эффект внезапности, а если слишком быстро, то можно уйти в свободное падение.

Росгвардейцы десантируются без парашютовФото: Предоставлено Росгвардией

Задача пилота в это время – ровно держать вертолет. Боевая машина зависает на высоте от 15 до 25 метров и начинается штурм. За считанные секунды бесшумно, одиночно или группой, силовики спускаются с высоты и действуют на заданной территории – это может быть город, лес или горная местность.

– В ходе таких мероприятий мы повышаем квалификацию наших сотрудников, уровень их подготовки, – отметил врио командира СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Виктор Попов. – Ошибки в реальных условиях недопустимы, они должны быть отработаны во время учебных тренировок.