В Липецкой области утром сгорел гусеничный трактор

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-13T12:21:46+03:00

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ЧП с сельхозтехникой случилось в Добровском районе Липецкой области. Там на 55 километре дороги Лебедянь – Мичуринск прямо у трассы загорелся гусеничный трактор. Очевидцы вызвали пожарных, сообщение дежурному поступило в 9.46 утра.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на место происшествия выезжало одно отделение пожарно-спасательной части №24 и добровольцы. Технику удалось потушить, но от трактора остался только обгоревший металл. Огонь уничтожил все сгораемые узлы и агрегаты сельхозмашины.

К счастью, из людей никто не пострадал. Из-за чего начался пожар, теперь будут выяснять эксперты. Техника восстановлению не подлежит.