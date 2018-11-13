Начальник липецкой полиции отправился на Кавказ, чтобы поздравить подчиненных

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-13T16:19:25+03:00

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Начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов отправился на Северный Кавказ. В Республике Дагестан генерал-майор проверил, как служат липецкие полицейские в другом регионе.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, особое внимание начальник управления уделил безопасности, а также проверил бытовые условия и материально-техническую базу.

Несмотря на то, что липецкие полицейские несут службы в непривычных для них условиях, они отлично справляются с задачами, о чем генералу доложило руководство ОМВД по Цумадинскому району и представители районной администрации.

В ходе визита в честь Дня полиции Михаил Молоканов вручил подчиненным почетные грамоты, награды и ценные подарки. В целом по итогу визита начальник липецкой полиции положительно оценил работу подчиненных. В завершении генерал-майор пожелал сотрудникам отслужить достойно и честно, и вернуться целыми и невредимыми в Липецкую область, где ждут родные и коллеги.