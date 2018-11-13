Игорь Артамонов обещал помочь открыть в Ельце межрегиональный центр диагностики рака

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-13T13:46:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 13 ноября, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов отправился с рабочей поездкой в Елец. Там он посетил предприятие «ПЭТ-Технолоджи», которое открылось в 2015 году. Там производят препараты на основе радиоактивных изотопов. Они позволяют диагностировать онкологию на ранних стадиях. Причем продукты ядерной медицины абсолютно безопасны.

Эти препараты применяют в онкодиспансере Липецка, а также в Тамбове, Курске и Орле. Но срок годности препарата всего 12 часов, поэтому немаловажно, успевать быстро доставлять препарат за пределы Липецкой области. Сейчас на предприятии планирует расширить производство и организовать поставки в другие регионы. Игорь Артамонов пообещал с этим помочь.

Как сообщили в пресс-службе, администрация региона готова рассмотреть возможность организации на территории Липецкой области межрегионального центра по диагностике и лечению онкологических заболеваний.