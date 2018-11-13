15 тысяч антимагнитных пломб установили на счетчики воды в Липецке

СЕГОДНЯ 15:12 2018-11-13T15:13:07+03:00

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Специалисты филиала «Квадра» установили в домах Липецка более 15 тысяч антимагнитных пломб на счетчики горячей воды. Это означает, что теперь липчане не смогут хитрить и ставить магнит, чтобы показатели расхода воды были меньше. Как пояснили в пресс-службе Липецкого филиала, антимагнитная пломба – это наклейка, снабженная капсулой с магниточувствительной суспензией в виде черной точки. Если попытаться воздействовать на пломбу, она рассыпается. Ударить пломбу тоже не получится. Снимется верхний слой скотча, а под ним появится надпись «вскрыто».

Кстати, если целостность пломбы будет нарушена, специалисты составят акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета. Плату за воду пересчитают в десятикратном размере от нормативного объема потребления. Если магнит поднести к счетчику, прибор выйдет из строя. Расходы по замене устройства тоже лягут на плечи потребителя.

В Липецке расчеты за горячую воду ведутся более чем по 200 тыс. индивидуальным приборам. Антимагнитные пломбы планируется установить на все счетчики.