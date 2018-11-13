Первый случай свиного гриппа зарегистрировали в Липецкой области

СЕГОДНЯ 15:54 2018-11-13T15:56:29+03:00

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За прошедшую неделю в Липецкой области зарегистрировано 5 250 случаев ОРВИ и 1 гриппа A(H1N1)pdm09. Как отметили в Роспотребнадзоре по Липецкой области, это ниже уровня эпидемического порога на 3,3%. В то же время показатели превышают уровень прошлой недели на 32,74%. По словам специалистов, это связано с окончанием школьных каникул и праздничными днями. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмониями спокойная. Характер заболеваемости – спорадический.

Кстати, из всех заболевших 76,9% - дети до 14 лет. 3,8% от общего числа госпитализированы. 45,3% заболели ОРВИ, представленных аденовирусами – 33,3%, парагриппа – 25%, микоплазмой – 16,7%, бокавирусами и риновирусами – по 12,5%.

Напомним, что в регионе продолжается иммунизация против гриппа. Липчанам и жителям области предлагают сделать прививку вакцинами «Совигрипп». От гриппа защитились уже 42,99% населения региона. Прививку рекомендуется сделать до середины ноября этого года. Подъем гриппа А(H1N1)pdm09 и гриппа В ожидается с конца декабря до середины января. А постпрививочный иммунитет формируется 10-14 дней.