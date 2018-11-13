Под Липецком полицейские уговорил алкоголика собирать коноплю за бутылку водки

13 Нояб. 18:31 2018-11-13T18:31:02+03:00

Мужчину поймали с собранной для полицейского травой, что потянула на 10 лет тюрьмы

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Факты провокации преступления выявил заместитель прокурора Долгоруковского района Липецкой области. Темные пятна в уголовном деле о наркотиках вскрылись в деревне Белый Конь. После проверки материалы направили в региональный СК, где вскоре завели дело на сотрудника полиции.

По данным прокуратуры, местный участковый решил увеличить себе показатели по раскрываемости наркопреступлений. Для этого он толкнул местного алкоголика на преступления. В частности, полицейский уговорил мужчину собрать для него дикорастущую коноплю, за «работу» пообещал бутылку водки. На том и сговорились.

Страж порядка на личной машине вывез алкоголика в поле, где росла конопля и оставил. После несчастного с пакетом конопли поймали другие сотрудники полиции на том же поле. На пойманного с поличным завели дело по части 2 статьи 228 УК РФ (крупный размер), за что мужчине грозило от 3 до 10 лет тюрьмы.

Теперь по статью попал сам страж порядка. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, его обвиняют по 286 статье – превышение полномочий, что карается до 4 лет лишения свободы.

Отдельно в УМВД области по данному факту проходит служебная проверка.