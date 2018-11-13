173 млн. рублей осели в карманах и копилках липчан в виде мелочи

13 Нояб. 19:29 2018-11-13T19:29:25+03:00

Чтобы вернуть деньги в оборот, монеты будут бесплатно обменивать в банках в течение двух недель

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Банк России организует в Липецкой области «Монетную неделю». В течение двух недель граждане могут принести мелочь в любой из банков – участников акции и обменять на денежные купюры или пожертвовать в благотворительный фонд. Принимать монеты будут с 26 ноября по 2 декабря.

Как пояснили в пресс-службе липецкого отделения Центробанка, менять мелочь в банках можно в любой день, но в некоторых финансовых организациях эта услуга платная. А в период «Монетной недели» принимают и пересчитывают бесплатно.

Эта акция проводится не случайно, а для того, чтобы вернуть деньги в оборот. По данным регулятора, только в Липецкой области за год и 9 месяцев выпустили в обращение монеты на сумму 411 млн рублей и третья часть от этой суммы осела в карманах и копилках – это 173 миллиона рублей, по 100 р. на каждого жителя области. По данным Банка России в кассы возвращается только половина выпущенных монет. Какую-то часть мелочи граждане и вовсе выбрасывают, что серьезно затрудняет расчеты.

– Монетами наравне с бумажными деньгами мы пользуемся ежедневно. Однако многие считают неудобным носить с собой тяжелую «мелочь» и монеты оседают в копилках, не возвращаясь в кассы магазинов и банков, – рассказывает заместитель управляющего Отделением Липецк ГУ Банка России по ЦФО Ольга Штильмарк. – Между тем, «срок жизни» монет 20-30 лет, это значительно дольше, чем у банкнот. Расплачиваясь монетами, мы продлеваем банкнотам жизнь в налично-денежном обороте, что очень выгодно для экономики страны.

В акции на территории Липецкой области примут участие 17 банков. Более подробно о том, сколько монет принимают и как, нужно уточнять по телефонам кредитных организаций: ПАО «Липецккомбанк», «Металлинвестбанк», «Связь-Банк», «Сбербанк», «Центрально-Черноземный», «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «ВБРР», «МинБанк», «Росбанк», «Банк Уралсиб», «Тамбовкредитпромбанк», «Восточный экспресс банк», «АБ «РОССИЯ», «Трансстройбанк», «Ренессанс Кредит», «ФОРА-БАНК».