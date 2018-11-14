В Липецке 120 человек остались в мороз без отопления

СЕГОДНЯ 09:18 2018-11-14T10:41:57+03:00

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Коммунальное ЧП случилось этим морозным утром, 14 ноября, на проспекте Победы в Липецке. Там в доме №19а пропало отопление. О случившемся в МЧС сообщили в 6.50 утра. На место сразу же выехала аварийная служба «Квадры» и спасатели.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в зону отключения попали два подъезда 10-этажного дома. Всего без отопления остались 48 квартир, в которых проживают 120 человек, 15 из них – дети.

Ориентировочно, ремонт на теплосетях должен закончиться к полудню. Отметим, что сейчас по данным на 9.00 в городе -9 градусов мороза. По сообщению спасателей, обычно такие аварии устраняют быстро.

Как пояснили «КП» в пресс-службе «Квадры», причиной аварийного отключения стал прорыв трубы в подвале дома. За данную коммуникацию отвечает местная управляющая компания, которая сейчас и устраняет последствия. А представители ресурсоснабжающей организации выезжали на место, чтобы перекрыть отопление на время ремонта.