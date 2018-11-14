2018-11-14T10:17:06+03:00
Общество

Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»

11 и 12 ноября клиентам были предложены программы и услуги по сниженным ценам
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Промежуточные итоги акции подведены по программам, которые были предложены ПАО Сбербанк и его партнерами для розничных клиентов. Окончательные цифры будут озвучены после 17 ноября — акции «Зеленого дня» закончат свое действие для корпоративных клиентов.

Уже сейчас можно сказать, что «Зеленый день» стал удачным для всех его участников, продажи выросли в разы, а клиенты смогли получить качественные банковские и небанковские услуги и товары по аукционной стоимости.

Было получено около 14 000 заявок на ипотеку на общую сумму 32 млрд. рублей, заключено более 380 000 договоров по вкладам со ставкой 7,5 % годовых на сумму более 240 млрд. руб., количество кредитных заявок на потребительские кредиты выросло в 2 раза,количество полученных заявок на бизнес-карты с кешбэком в 5 раз превысило среднедневное значение, совершено более 500 сделок за 1 день по промодепозитам для юридических лиц. Кроме этого, инвестиционная облигация Сбербанка, выпущенная к акции, собрала рекордный объем в первый же день, также выросли продажи в компаниях экосистемы Сбербанка.

На правах рекламы

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком воры с забытой в банкомате карты сняли 62 000 рублей
Под Липецком в ДТП с двумя «ВАЗами» и фурой погиб человек
В Липецке 120 человек остались в мороз без отопления
173 млн. рублей осели в карманах и копилках липчан в виде мелочи
Под Липецком полицейские уговорил алкоголика собирать коноплю за бутылку водки
Первый случай свиного гриппа зарегистрировали в Липецкой области
15 тысяч антимагнитных пломб установили на счетчики воды в Липецке
Игорь Артамонов обещал помочь открыть в Ельце межрегиональный центр диагностики рака
Начальник липецкой полиции отправился на Кавказ, чтобы поздравить подчиненных
В Липецкой области утром сгорел гусеничный трактор
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
Липецкие силовики десантировались без парашютов
В Воронеже состоялись праздничные мероприятия по случаю 177-летия Сбербанка
В Липецке в ДТП пострадали две маленькие девочки
В Липецке 13 ДТП за неделю: 1 человек погиб
Масштабный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов завершится битвой в «Атланте»