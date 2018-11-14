Под Липецком воры с забытой в банкомате карты сняли 62 000 рублей

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-14T10:33:43+03:00

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В Липецкой области забывчивость обошлась пенсионерке в крупную сумму денег. Все случилось в минувший вторник, 13 ноября, в Грязях. 72-летняя женщина снимала со счета деньги в банкомате на улице Воровского. По рассеянности, пенсионерка забыла в в банковском аппарате карту и ушла, чем сразу воспользовались злоумышленники. Причем пин-код бабушка записала на самой карте, чем значительно облегчила жизнь нечестных на руку граждан.

Заметив в приемнике чужую карту с пин-кодом, злодеи пустились в шоп-тур по Грязям. Часть денег обналичили, остальное тратили расплачиваясь картой. Воры в различных магазинах города купили на деньги пожилой женщины одежду, продукты и алкоголь. За каких-то пару часов истратили 62200 рублей.

Праздник длился недолго, вора по «горячим следам» вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался 26-летний житель города Грязи. Теперь за крупную кражу, по части 3 статьи 158 УК РФ, ему грозит до 6 лет тюрьмы.