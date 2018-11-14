2018-11-14T10:33:43+03:00
Происшествия

Под Липецком воры с забытой в банкомате карты сняли 62 000 рублей

Мужчина пустился в шоп-тур по Грязям на деньги пенсионерки
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Злодея поймали по горячим следамЗлодея поймали по горячим следамФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области забывчивость обошлась пенсионерке в крупную сумму денег. Все случилось в минувший вторник, 13 ноября, в Грязях. 72-летняя женщина снимала со счета деньги в банкомате на улице Воровского. По рассеянности, пенсионерка забыла в в банковском аппарате карту и ушла, чем сразу воспользовались злоумышленники. Причем пин-код бабушка записала на самой карте, чем значительно облегчила жизнь нечестных на руку граждан.

Заметив в приемнике чужую карту с пин-кодом, злодеи пустились в шоп-тур по Грязям. Часть денег обналичили, остальное тратили расплачиваясь картой. Воры в различных магазинах города купили на деньги пожилой женщины одежду, продукты и алкоголь. За каких-то пару часов истратили 62200 рублей.

Праздник длился недолго, вора по «горячим следам» вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался 26-летний житель города Грязи. Теперь за крупную кражу, по части 3 статьи 158 УК РФ, ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
Под Липецком в ДТП с двумя «ВАЗами» и фурой погиб человек
В Липецке 120 человек остались в мороз без отопления
173 млн. рублей осели в карманах и копилках липчан в виде мелочи
Под Липецком полицейские уговорил алкоголика собирать коноплю за бутылку водки
Первый случай свиного гриппа зарегистрировали в Липецкой области
15 тысяч антимагнитных пломб установили на счетчики воды в Липецке
Игорь Артамонов обещал помочь открыть в Ельце межрегиональный центр диагностики рака
Начальник липецкой полиции отправился на Кавказ, чтобы поздравить подчиненных
В Липецкой области утром сгорел гусеничный трактор
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
Липецкие силовики десантировались без парашютов
В Воронеже состоялись праздничные мероприятия по случаю 177-летия Сбербанка
В Липецке в ДТП пострадали две маленькие девочки
В Липецке 13 ДТП за неделю: 1 человек погиб
Масштабный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов завершится битвой в «Атланте»