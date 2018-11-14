В Липецке под утро сгорел пивбар в многоквартирном доме

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-14T11:55:57+03:00

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Опасный пожар случился в эту среду, 14 ноября, под утро на улице Студеновская в Липецке. Там в пятиэтажном доме №15 загорелось коммерческое помещение. Отметим, что на первом этаже пятиэтажки расположены несколько коммерческих организаций, магазинов и пивбар.

В считанные секунды дымом заволокло 1 подъезд, проснувшиеся жильцы заметили пожар и сообщили в МЧС. По данным пресс-службы ведомства, сообщение о задымлении поступило в 3.31 утра.

Поскольку дом многоквартирный, существовала угроза, что огонь перекинется на жилые помещения. Также не исключалось, что возможно придется эвакуировать людей. Поэтому на место происшествия моментально выдвинулись три отделения пожарных и спасателей, а также автолестница и добровольцы. К счастью, огонь удалось вовремя остановить и обошлось без пострадавших. Но ущерб пожар нанес существенный – в помещении бара выгорела внутренняя отделка на площади 50 м2. Из-за чего начался пожар, теперь выясняют эксперты.