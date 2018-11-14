2018-11-14T11:55:57+03:00
Происшествия

В Липецке под утро сгорел пивбар в многоквартирном доме

С огнем боролись три отделения пожарных
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В ночном пожаре никто не пострадалВ ночном пожаре никто не пострадалФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Опасный пожар случился в эту среду, 14 ноября, под утро на улице Студеновская в Липецке. Там в пятиэтажном доме №15 загорелось коммерческое помещение. Отметим, что на первом этаже пятиэтажки расположены несколько коммерческих организаций, магазинов и пивбар.

В считанные секунды дымом заволокло 1 подъезд, проснувшиеся жильцы заметили пожар и сообщили в МЧС. По данным пресс-службы ведомства, сообщение о задымлении поступило в 3.31 утра.

Поскольку дом многоквартирный, существовала угроза, что огонь перекинется на жилые помещения. Также не исключалось, что возможно придется эвакуировать людей. Поэтому на место происшествия моментально выдвинулись три отделения пожарных и спасателей, а также автолестница и добровольцы. К счастью, огонь удалось вовремя остановить и обошлось без пострадавших. Но ущерб пожар нанес существенный – в помещении бара выгорела внутренняя отделка на площади 50 м2. Из-за чего начался пожар, теперь выясняют эксперты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Запашные подарили Липецкому зоопарку двух белых львов и тигра
В Липецкой области на трассе «Дон» под мостом застрял грузовик
Отключенным от отопления квартирам в Липецке снова подали тепло
На стройплощадке в Липецке загорелся мусор
Несколько улиц Липецка останутся без воды до вечера
До конца года с улиц Липецка вывезут все брошенные машины
Под Липецком воры с забытой в банкомате карты сняли 62 000 рублей
Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
Под Липецком в ДТП с двумя «ВАЗами» и фурой погиб человек
В Липецке 120 человек остались в мороз без отопления
173 млн. рублей осели в карманах и копилках липчан в виде мелочи
Под Липецком полицейские уговорил алкоголика собирать коноплю за бутылку водки
Первый случай свиного гриппа зарегистрировали в Липецкой области
15 тысяч антимагнитных пломб установили на счетчики воды в Липецке
Игорь Артамонов обещал помочь открыть в Ельце межрегиональный центр диагностики рака
Начальник липецкой полиции отправился на Кавказ, чтобы поздравить подчиненных
В Липецкой области утром сгорел гусеничный трактор
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
Липецкие силовики десантировались без парашютов
В Воронеже состоялись праздничные мероприятия по случаю 177-летия Сбербанка
В Липецке в ДТП пострадали две маленькие девочки
В Липецке 13 ДТП за неделю: 1 человек погиб
Масштабный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов завершится битвой в «Атланте»