2018-11-14T12:33:08+03:00
Общество

До конца года с улиц Липецка вывезут все брошенные машины

Владельцам придется платить за перевозку и хранение автохлама
Лия МУРАДЬЯН
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Весь автохлам вывезут до конца годаВесь автохлам вывезут до конца годаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Чиновники обещают до конца года убрать с улиц Липецка все брошенные машины и автобусы. Сгнивший автохлам, который не только портит облик дворов, но и мешает благоустройству, перейдет в собственность администрации. По данным мэрии на начало года, всего во дворах и на улицах города было около 200 единиц брошенной техники, 150 из них владельцы вывезли сами добровольно. Оставшиеся вывезут коммунальщики, владельцам гнилых «будок» предъявят счет, где хозяина установить не удалось – утилизируют за счет бюджета.

Сейчас спор идет вокруг брошенного автобуса у дома №16 на улице Терешковой. ПАЗ некогда возил пассажиров, а теперь сгнил и врос колесами в землю. За годы из него успели сделать мусорный бак или сарай, куда сгружают картонные коробки и прочий хлам. Мало того, что из-за «сарая» теперь невозможно привести в порядок газон, так еще и существует риск пожара.

Чиновники нашли хозяина и потребовали убрать сгнивший автобус, но ничего не произошло. Теперь автобус скоро увезут на стоянку в районе Сырского и в течение 60 дней будут ждать, когда придет владелец, чтобы забрать свое имущество и возместить расходы за перевозку и хранение. Также поступят со всеми 50 брошенными машинами, которые остались в Липецке.

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