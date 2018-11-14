2018-11-14T13:28:12+03:00
Общество

Несколько улиц Липецка останутся без воды до вечера

Воды не будет в четверг с 10 до 20.00
Лия МУРАДЬЯН
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Воды не будет 15 ноябряВоды не будет 15 ноября
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Коммунальщики предупреждают липчан об очередном отключении питьевой воды. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, воды не будет 15 ноября с 10 до 20.00 по улицам и переулкам: Зоологическая, Полярная, Сенная, Индустриальная, Рядовой, Буденного, Небесная, Смоленская, Сырская и Речная. Здесь воду будут подводить по заявкам потребителей.

Напомним, что сейчас, 14 ноября, также из-за ремонта, без воды сидят жители домов по улице Циолковского, Терешковой, Фестивальной, Индустриальной, Депутатской и Киевской. Там водоснабжение подадут также в 20.00.

Узнать более подробно об отключении и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075 и 236-075.

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