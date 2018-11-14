На стройплощадке в Липецке загорелся мусор

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-14T13:51:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Столб черного дыма напугал жителей улицы Свиридова в Липецке. Пожар случился этим днем, 14 ноября, около полудня. Густой дым начал подниматься со стороны строительной площадки будущего жилого комплекса, где возводят многоквартирный дом.

Пожар на стройке в Липецке.

Очевидцы сообщили о случившемся в МЧС, а также сняли происходящее на камеру и выложили в соцсети. Автор ролика написала, что дым идет с территории строящейся школы, при этом слышны сильные хлопки.

Как пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на строительной площадке загорелся мусор, а место выезжало одно отделение, в данный момент возгорание ликвидировали, пострадавших нет. Из-за чего начался пожар, выясняют эксперты.