Отключенным от отопления квартирам в Липецке снова подали тепло

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-14T14:38:26+03:00

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После шести часового ремонта на теплосетях, липчанам подали отопление. Напомним, коммунальная авария произошла рано утром 14 ноября в 10-этажном доме №19а на проспекте Победы. Как пояснили в пресс-службе «Квадры», в подвале дома прорвало трубу отопления, ремонтом занималась управляющая компания.

Всего без тепла остались 5 и 6 подъезды – это 48 квартир, где проживают 120 человек, включая 15 детей. При этом температура воздуха в городе была -9°С. По данным пресс-службы МЧС, об отключении сообщили в 6.50 утра. В настоящее время ремонтные прорыв устранили.

По информации спасателей, аварийно восстановительные работы завершились в 13.10. Всего на ремонт ушло чуть более 6 часов, , теперь батареи в квартирах снова теплые.