В Липецкой области на трассе «Дон» под мостом застрял грузовик
Происшествие с большегрузом случилось этим днем, 14 ноября, на трассе «Дон» в Елецком районе Липецкой области. Там районе улицы Промышленная под путепроводом застрял грузовик.
По словам очевидцев, у путепровода стоит предупреждающий знак с ограничением по высоте, но водитель «Исузу», очевидно, недооценил габариты своей фуры. В итоге грузовик зацепился кузовом за конструкцию моста и застрял на выезде.
Грузовик застрял под мостом. Группа «ДТП Елец»Фото: vk.com
Фото: vk.com
Застрявшая под мостом фура затруднила движение на трассе. Впрочем тягач зацепился несильно, перебор по высоте был пару сантиметров. В комментариях пользователи посоветовали водителю приспустить колеса и ехать дальше.
Некоторые уже прозвали этот путепровод, елецким филиалом питерского «моста глупости», где под надписью «Газель не проедет» застряли больше 150 «ГАЗелей».