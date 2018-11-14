В Липецкой области на трассе «Дон» под мостом застрял грузовик

СЕГОДНЯ 15:15 2018-11-14T15:15:47+03:00

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Происшествие с большегрузом случилось этим днем, 14 ноября, на трассе «Дон» в Елецком районе Липецкой области. Там районе улицы Промышленная под путепроводом застрял грузовик.

По словам очевидцев, у путепровода стоит предупреждающий знак с ограничением по высоте, но водитель «Исузу», очевидно, недооценил габариты своей фуры. В итоге грузовик зацепился кузовом за конструкцию моста и застрял на выезде.

Грузовик застрял под мостом. Группа «ДТП Елец»Фото: vk.com

Фото: vk.com

Застрявшая под мостом фура затруднила движение на трассе. Впрочем тягач зацепился несильно, перебор по высоте был пару сантиметров. В комментариях пользователи посоветовали водителю приспустить колеса и ехать дальше.

Некоторые уже прозвали этот путепровод, елецким филиалом питерского «моста глупости», где под надписью «Газель не проедет» застряли больше 150 «ГАЗелей».