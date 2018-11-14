Запашные подарили Липецкому зоопарку двух белых львов и тигра

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-14T15:37:26+03:00

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Крупные представители семейства кошачьих с шикарной белой гривой появились в Липецком зоопарке. Уникальных зверей и тигра привезли только во вторник, 13 ноября.

Как сообщили в пресс-службе парка, за животными в Москву ездили директор Липецкого зоопарка Александр Осипов и ведущий ветеринарный врач Владимир Аксенов. Редким белым львам по 10 лет, их зовут Фрэнк и Джон. Обоих когда-то завезли в Россию из ЮАР.

Тигра зовут Оззи, он родился в феврале 2014 года в России. В следующем году, 25 февраля, Оззи будет отмечать свой пятый День рождения уже в Липецке. Всех трех крупных кошек зоопарку Липецка подарили Татьяна и Эдгард Запашные.

Кстати, белые львы не альбиносы, поскольку у них обычный цвет глаз и кожи. На окрас влияет рецессивный ген, противоположный тому, с которым рождаются черные пантеры. Белых или кремовых львов специально разводят в Южной Африке.