Липецкая область – среди лидеров по поддержке социально ориентированных НКО и социального предпринимательства
Регион занимает шестое место
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Липецкая область вошла в число регионов-лидеров по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, регион занимает шестое место в рейтинге лучших субъектов РФ. Оценка проводится Министерством экономического развития РФ по перечню показателей, утвержденному распоряжением Правительства РФ.