2018-11-14T16:59:58+03:00
Общество

Липецким спасателям поступают десятки ложных звонов за сутки

Люди проверяют телефон, спрашивают о погоде или ищут адрес
Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели просят не хулиганить с номером "112"Спасатели просят не хулиганить с номером "112"Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Липецкие спасатели сообщают об активности безответственных граждан, которые каждый день звонят на телефон «112» без реального повода. А порой жизненно-важный номер для кого-то и вовсе становится инструментом для баловства.

Как сообщили в пресс-службе городского управлении по делам ГО и ЧС, за сутки на телефон спасения в Липецке поступает 600-700 звонков, несколько десятков из которых ложные. Взрослые липчане набирают «112», чтобы проверить, как работает телефон без сим-карты, спросить о погоде, который час или как пройти на нужный адрес. Но в большинстве случаев звонят дети, набирают либо из интереса послушать оператора, либо в качестве баловства.

А в этот момент кто-то попавший в реальную беду ждет связи с оператором и счет идет на секунды, от которых зависит жизнь человека. Спасатели просят взрослых объяснить детям, что «112» - это не номер для шуток.

В ведомстве также отметили, что система определяет все номера телефонов и где находится абонент. Поэтому злостных телефонных хулиганов быстро находят правоохранители. После чего следует административное дело и штраф до 1500 рублей.

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