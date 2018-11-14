Липецким спасателям поступают десятки ложных звонов за сутки

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-14T16:59:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Липецкие спасатели сообщают об активности безответственных граждан, которые каждый день звонят на телефон «112» без реального повода. А порой жизненно-важный номер для кого-то и вовсе становится инструментом для баловства.

Как сообщили в пресс-службе городского управлении по делам ГО и ЧС, за сутки на телефон спасения в Липецке поступает 600-700 звонков, несколько десятков из которых ложные. Взрослые липчане набирают «112», чтобы проверить, как работает телефон без сим-карты, спросить о погоде, который час или как пройти на нужный адрес. Но в большинстве случаев звонят дети, набирают либо из интереса послушать оператора, либо в качестве баловства.

А в этот момент кто-то попавший в реальную беду ждет связи с оператором и счет идет на секунды, от которых зависит жизнь человека. Спасатели просят взрослых объяснить детям, что «112» - это не номер для шуток.

В ведомстве также отметили, что система определяет все номера телефонов и где находится абонент. Поэтому злостных телефонных хулиганов быстро находят правоохранители. После чего следует административное дело и штраф до 1500 рублей.