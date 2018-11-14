Липчанка победила в конкурсе «Библиотекарь 2018 года»

СЕГОДНЯ 18:57 2018-11-14T18:58:33+03:00

Теперь жительница Липецка поедет в Афины

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В Санкт-Петербурге прошел финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2018 года». В нем приняли участие 227 специалистов муниципальных библиотек, студентов вузов и колледжей из 58 регионов страны.

Победителем конкурса в номинации «Лучший молодой библиотекарь» стала липчанка Елена Денежкина. Она является заведующей детской библиотекой «Солнечная» Централизованной библиотечной системы Липецка. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Елена набрала наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании, заняв первое место. А в финале проект липчанки по достоинству оценили члены жюри.

Теперь Елена станет участницей 85-го Всемирного библиотечного и информационного конгресса ИФЛА. Липчанка, как лучший молодой библиотекарь России, отправится в Афины в 2019 году.