2018-11-14T18:58:33+03:00
Общество

Липчанка победила в конкурсе «Библиотекарь 2018 года»

Теперь жительница Липецка поедет в Афины
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанка победила в номинации «Лучший молодой библиотекарь»Липчанка победила в номинации «Лучший молодой библиотекарь»Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Санкт-Петербурге прошел финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2018 года». В нем приняли участие 227 специалистов муниципальных библиотек, студентов вузов и колледжей из 58 регионов страны.

Победителем конкурса в номинации «Лучший молодой библиотекарь» стала липчанка Елена Денежкина. Она является заведующей детской библиотекой «Солнечная» Централизованной библиотечной системы Липецка. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Елена набрала наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании, заняв первое место. А в финале проект липчанки по достоинству оценили члены жюри.

Теперь Елена станет участницей 85-го Всемирного библиотечного и информационного конгресса ИФЛА. Липчанка, как лучший молодой библиотекарь России, отправится в Афины в 2019 году.

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