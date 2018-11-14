2018-11-14T19:17:57+03:00
Общество

В Липецке в 27 квартирах ветеранов сделали ремонт

До конца года планируется обновить еще 46 помещений
Юлия КЛЮЕВА
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Ветеранам ремонтируют квартирыВетеранам ремонтируют квартирыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В 2018 году Липецку выделили около 3 миллионов рублей на ремонт в квартирах инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. В департаменте ЖКХ пояснили, что до конца года планируется привести в порядок 46 квартир. В 27-ми работы уже завершены.

В ноябре из областного бюджета в городскую казну добавили еще полмиллиона рублей. На эти средства планируется обновить еще 5 квартир. Ремонт подразумевает остекление и утепление балконов и лоджий, замену или восстановление окон и дверей, работоспособности систем отопления, водопроводов, электроснабжения, канализации и горячего водоснабжения. В перечень также входить косметический ремонт. Как отметил председатель департамента Евгений Лепекин, работы выполняются с учетом пожеланий ветеранов.

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