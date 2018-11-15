2018-11-15T08:54:51+03:00
Происшествия

Под Липецком легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший

Водитель не справился с управлением
Юлия КЛЮЕВА
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Пострадавшего госпитализировалиПострадавшего госпитализировалиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этой ночью, 15 ноября, в Липецкой области случилась авария. О происшествии спасателям стало известно в 00.18. Рядом с населенным пунктом Быково Измалковского района легковой автомобиль "Лада Гранта" вылетел в кювет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, водитель машины не справился с управлением.

К месту ДТП выехало одно пожарно-спасательное отделение. В ночной аварии пострадал человек. Его доставили в ГУЗ "Измалковская РБ".

В случае возникновения ДТП липчанам и жителям области следует звонить по телефону "112". Это единый номер вызова экстренных служб. Напомним автомобилистам о необходимости соблюдения ПДД. Не забывайте, что в дороге вы также отвечаете за жизнь других участников движения.

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