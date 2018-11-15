2018-11-15T08:52:29+03:00
Происшествия

Ночью под Липецком сгорели 2 тонны сена

Причина пожара устанавливается
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком вспыхнуло сеноПод Липецком вспыхнуло сеноФото: Юлия КЛЮЕВА
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Под утро в Липецкой области произошел пожар. 15 ноября в 3.38 спасателям поступило сообщение от очевидцев о загорании сена в Чаплыгинском районе. В село Тупки выехало одно пожарно-спасательное отделение и 2 человека из добровольной пожарной дружины. Когда спасатели прибыли к дому №3 по улице Московская, огонь уже уничтожил 2 тонны сена. К счастью, из людей никто не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, что в случае обнаруженя пожара следует звонить по телефону "112" или "01". Крайне важно соблюдать правила пожарной безопасности. Так вы сможете уберечь себя и родных от несчастья, сохранить имущество. Помните, что даже небольшое возгорание может привести к печальным последствиям.

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