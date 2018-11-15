В столкновении ЛУАЗа и иномарки под Липецком пострадали несовершеннолетние

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-15T09:22:06+03:00

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За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 1 271 нарушение правил дорожного движения. 2 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За это их привлекли к административной ответственности. 76 человек проигнорировали ремни безопасности. 899 раз автомобилисты превысили допустимую скорость. ДТП с материальным ущербом - 27 случаев.

В Грязях на улице 30 лет Победы столкнулись три машины - "Вольво", "Шевроле" и "Хендай". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 59-летний водитель "Вольво" нарушил очередность проезда. 33-летняя пассажирка "Шевроле" получила травму. Медики оказали ей помощь, после чего отпустили.

В Елецком районе на 191-м километре трассы Орел-Тамбов столкнулись автомобили ЛУАЗ и "Мицубиси". По предварительным данным, водитель первой машины нарушил ПДД. Пострадали две пассажирки иномарки - 14-ти и 16-ти лет. Их с травмами доставили в больницу.

Напомним, что ДТП также произошло в Измалковском районе. 34-летний водитель "Лады-Гранты" не справился с управлением и вылетел в кювет. Мужчина получил травмы. Его госпитализировали.