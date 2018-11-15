Спустя месяц Олег Королев вернулся в Твиттер

СЕГОДНЯ 09:46 2018-11-15T09:46:39+03:00

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Твиттер экс-губернатора Липецкой области Олега Королева снова "ожил". Вопреки прогнозам, липецкий блогер не бросил писать на своей личной страничке, хотя больше месяца новых записей не появлялось. Липчане, надеясь увидеть очередной поучительный или загадочный пост, снова и снова заходили в твиттер. Некоторые даже начали отписываться.

Олег Королев, выдержав паузу после своей отставки, снова взялся за любимое дело. На этот раз он обратился к неравнодушным жителям области и егерям. Бывший глава областной администрации просит помочь страдающим животным.

- Второй раз за посл 25 лет все во льду,а снега нет, - пишет Олег Королев. - Зверю,птице пить негде.Началась массовая гибель их от обезвоживания. Из реки-невозможно-берега во льду-не выбраться.Надо колотый лед развозить по водопоям. Неравнодушные! Помогите жив миру! Егеря! Идите за помощью!