2018-11-15T10:11:39+03:00
Общество

Липчане хотят, чтобы их сожгли после смерти

В Липецке предлагают построить крематорий
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане поддержали инициативуЛипчане поддержали инициативуФото: Архив "КП"
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На сервисе "Портал неравнодушных" появилась новая инициатива. Александр Киреев предложил построить в Липецке крематорий.

- Уважаемые жители города Липецка и области, - пишет липчанин. - Предлагаю к Вашему рассмотрению идею строительства крематория в нашем городе и всего, что сопровождает такой вид захоронения. Прошу прощения, если я затронул чьи-то религиозные чувства.

Инициатива собрала множество комментов. Интересно, что все пользователи, участвовашие в голосовании, одобрили предложение. Кто-то пишет, что не хочет обременять потомков походами на кладбище. Другие считают, что мест для захоронений становится все меньше. Пока за данную идею проголосовало 58 человек. Если инициатива наберет более 500 одобрений, ее рассмотрят в вышестоящих органах.

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