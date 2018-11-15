2018-11-15T10:43:40+03:00
Происшествия

В Липецке из квартиры вынесли ноутбук и фотоаппарат

А в Задонском районе у местной жительницы украли стройматериалы
Юлия КЛЮЕВА
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У липчанки украли фотоаппарат и ноутбукУ липчанки украли фотоаппарат и ноутбукФото: Юлия КЛЮЕВА
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12 ноября в ОМВД России по Задонскому району обратилась 59-летняя женщина. По ее словам, в период с 10 по 12 ноября кто-то украл со двора ее дома строительные материалы. Преступление совершено в селе Донское.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали предполагаемых преступников. Ими оказались двое неработающих 24-летних мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание за воровство - до 5 лет тюрьмы.

Также за прошедшие сутки сотрудники полиции раскрыли 3 ранее совершенных преступления. 13 ноября из квартиры дома по улице Ангарской украли ноутбук и фотоаппарат. На технику покусился неработающий 34-летний житель Добринского района.

В Тербунском районе 3 октября из "Газели" украли товарно-материальные ценности. На преступление пошел неработающий 39-летний липчанин.

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