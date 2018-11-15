В Липецке возле очистных сооружений в ДТП пострадал человек

СЕГОДНЯ 11:17 2018-11-15T11:17:36+03:00

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Утром этого четверга, 15 ноября, в Липецке произошло ДТП. Очевидцы сообщили о происшествии спасателям в 8.50. Оказалось, что на автодороге Липецк-Усмань в районе очистных сооружений автомобиль "Рено Сандеро" вылетел в кювет. К месту аварии выехали 1 пожарно-спасательная часть и 1 отделение Управления ГО и ЧС Липецка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в аварии пострадал человек. Его доставили в больницу.

Напомним, что аналогичное происшествие произошло в 00.18 ночи в Измалковском районе. Рядом с населенным пунктом Быково в кювет съехала "Лада-Гранта". Пострадал 34-летний водитель авто. Его госпитализировали. Всего за сутки автолюбители Липецкой области 1 271 раз нарушили правила дорожного движения.