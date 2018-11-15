2018-11-15T11:17:36+03:00
Происшествия

В Липецке возле очистных сооружений в ДТП пострадал человек

Иномарка улетела в кювет
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Пострадавшего госпитализировалиПострадавшего госпитализировалиФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Утром этого четверга, 15 ноября, в Липецке произошло ДТП. Очевидцы сообщили о происшествии спасателям в 8.50. Оказалось, что на автодороге Липецк-Усмань в районе очистных сооружений автомобиль "Рено Сандеро" вылетел в кювет. К месту аварии выехали 1 пожарно-спасательная часть и 1 отделение Управления ГО и ЧС Липецка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в аварии пострадал человек. Его доставили в больницу.

Напомним, что аналогичное происшествие произошло в 00.18 ночи в Измалковском районе. Рядом с населенным пунктом Быково в кювет съехала "Лада-Гранта". Пострадал 34-летний водитель авто. Его госпитализировали. Всего за сутки автолюбители Липецкой области 1 271 раз нарушили правила дорожного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке поймали новых участников наркобанды из Узбекистана
На Соколе в Липецке 3 дня назад пропал мужчина
Липецкие чиновники передвинут ясли, чтобы построить стадион
В Липецке зажгут 175 свечей в память о погибших в ДТП
В Липецке мошенники обманули терминал билетами «банка приколов»
В ближайшие несколько часов в Липецке запрещено продавать алкоголь
Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам
В Липецке из квартиры вынесли ноутбук и фотоаппарат
Липчане хотят, чтобы их сожгли после смерти
Спустя месяц Олег Королев вернулся в Твиттер
В столкновении ЛУАЗа и иномарки под Липецком пострадали несовершеннолетние
Ночью под Липецком сгорели 2 тонны сена
Под Липецком легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший
В Липецке в 27 квартирах ветеранов сделали ремонт
Липчанка победила в конкурсе «Библиотекарь 2018 года»
Липецким спасателям поступают десятки ложных звонков за сутки
Липецкая область – среди лидеров по поддержке социально ориентированных НКО и социального предпринимательства
Запашные подарили Липецкому зоопарку двух белых львов и тигра
В Липецкой области на трассе «Дон» под мостом застрял грузовик
Отключенным от отопления квартирам в Липецке снова подали тепло
На стройплощадке в Липецке загорелся мусор