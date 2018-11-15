В ближайшие несколько часов в Липецке запрещено продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 12:54 2018-11-15T12:54:40+03:00

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В этот четверг, 15 ноября, в Липецке проходит демонтрация по маршруту: площадь Франценюка - проспект Мира - улица 9 Мая (Липецкий медицинский колледж). Мероприятие стартовало в полдень. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, демонстрация завершится в 13.30. В связи с этим в областном центре временно ограничат продажу алкоголя.

Напомним, что торговать спиртным запрещается за 2 часа до начала мероприятия, во время его проведения и в течение 2 часов после его окончания. То есть ограничение снимут только в 15.30. После липчане снова смогут купить выпивку. Кстати, алкогольные напитки не должны реализовываться в местах проведения мероприятий и на прилегающих территориях. Нарушителям грозят штрафы.