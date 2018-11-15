2018-11-15T12:54:40+03:00
Общество

В ближайшие несколько часов в Липецке запрещено продавать алкоголь

Ограничение ввели из-за демонстрации
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке ограничили продажу алкоголяВ Липецке ограничили продажу алкоголяФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В этот четверг, 15 ноября, в Липецке проходит демонтрация по маршруту: площадь Франценюка - проспект Мира - улица 9 Мая (Липецкий медицинский колледж). Мероприятие стартовало в полдень. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, демонстрация завершится в 13.30. В связи с этим в областном центре временно ограничат продажу алкоголя.

Напомним, что торговать спиртным запрещается за 2 часа до начала мероприятия, во время его проведения и в течение 2 часов после его окончания. То есть ограничение снимут только в 15.30. После липчане снова смогут купить выпивку. Кстати, алкогольные напитки не должны реализовываться в местах проведения мероприятий и на прилегающих территориях. Нарушителям грозят штрафы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке поймали новых участников наркобанды из Узбекистана
На Соколе в Липецке 3 дня назад пропал мужчина
Липецкие чиновники передвинут ясли, чтобы построить стадион
В Липецке зажгут 175 свечей в память о погибших в ДТП
В Липецке мошенники обманули терминал билетами «банка приколов»
В Липецке возле очистных сооружений в ДТП пострадал человек
Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам
В Липецке из квартиры вынесли ноутбук и фотоаппарат
Липчане хотят, чтобы их сожгли после смерти
Спустя месяц Олег Королев вернулся в Твиттер
В столкновении ЛУАЗа и иномарки под Липецком пострадали несовершеннолетние
Ночью под Липецком сгорели 2 тонны сена
Под Липецком легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший
В Липецке в 27 квартирах ветеранов сделали ремонт
Липчанка победила в конкурсе «Библиотекарь 2018 года»
Липецким спасателям поступают десятки ложных звонков за сутки
Липецкая область – среди лидеров по поддержке социально ориентированных НКО и социального предпринимательства
Запашные подарили Липецкому зоопарку двух белых львов и тигра
В Липецкой области на трассе «Дон» под мостом застрял грузовик
Отключенным от отопления квартирам в Липецке снова подали тепло
На стройплощадке в Липецке загорелся мусор