В Липецке мошенники обманули терминал билетами «банка приколов»

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-15T13:02:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке аферистам удалось обмануть терминал оплаты. Причем использовались не поддельные купюры, а билеты «банка приколов». Аппарат принял 7000 «прикольных» рублей за настоящие и мошенники смогли оплатить некую услугу. 29 октября, во время инкассации, владельцы терминала заметили в приемнике «фантики» и обратились в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался 41-летний безработный судимый житель Липецка. В ходе расследования выяснилось, что «билеты банка приколов» мужчина купил в магазине и оплатил ими телефонные счета своих родственников.

Дело в том, что защите терминала оказалась слишком слабой, поэтому аппарат не отличил их от настоящих, в итоге принял 7 липовых купюр, достоинством 1000 дублей. В полиции завели дело по части 3 статьи 158 УК – банковская кража, по которой рецидивисту грозит до 6 лет тюрьмы.

Под раздачу попали и хозяева терминала. В их адрес полиция вынесла представление с требованием оборудовать аппарат дополнительными средствами идентификации купюр.