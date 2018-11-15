2018-11-15T13:38:43+03:00
Общество

В Липецке зажгут 175 свечей в память о погибших в ДТП

Траурная акция пройдет 18 ноября у дворца молодежи
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке почтут память жертв ДТПВ Липецке почтут память жертв ДТПФото: Лия МУРАДЬЯН
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Липчане почтут память погибших в ДТП жителей региона. Траурная акция, посвященная погибшим в авариях людям, пройдет 18 ноября у дворца молодежи «Октябрь» в Липецке. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в этом году на площадке у дворца зажгут 175 свечей – именно столько людей погибли в ДТП в Липецкой области с начала этого года.

Помимо свечей, на площади поставят 175 знаков аварийной остановки, на каждом из них будут имена липчан, которые погибли в авариях. После, собравшиеся почтут память погибших минутой молчания. На акцию приглашают всех, чьи родные стали жертвами ДТП. Также почтить память жертв аварий могут все желающие.

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