2018-11-15T13:48:13+03:00
Общество

На Соколе в Липецке 3 дня назад пропал мужчина

60-летний липчанин ушел из дома 12 ноября
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропал 60-летний мужчинаВ Липецке пропал 60-летний мужчинаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке пропал 60-летний мужчина. 12 ноября Бурцев Сергей Иванович ушел из дома в районе Свободного Сокола. Его ищут родные, волонтеры и полиция. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор местоположение липчанина не известно.

Приметы: на вид 60 лет, рост 170 -174 см, лицо овальное, глаза раскосые, волосы короткие седые.

Был одет: синяя вязаная шапка, байковая рубашка в клеточку, темные трико, черные сапоги на молнии.

Просьба ко всем, кто видел Сергея Бурцева после исчезновения, знает, где он может находится или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; в (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес ppdlip@mail.ru.

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