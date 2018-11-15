В Липецке поймали новых участников наркобанды из Узбекистана

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-15T14:21:30+03:00

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В Липецкой области сотрудники региональных УФСБ и МВД задержали еще двоих участников международной наркобанды, которые распространяли тяжелые наркотики на территории Липецкой, Курской и Белгородской областей. Напомним, первых членов транснациональной ОПГ из Узбекистана задержали на трассе летом этого года. Тогда у наркодилеров забрали 800 грамм героина.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, нынешние двое граждан России входили в туже банду. По указанию организатора из-за рубежа они распространяли в регионах героин по средствам «закладок». Мужчин, 23 и 33 года, поймали на территории Ельца. Сейчас им вменяют часть 4 статьи 228.1 УК РФ – крупный размер. Обоим грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Сейчас правоохранители ищут остальных, кто причастен к международному накотрафику, в том числе и организаторов.