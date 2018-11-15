В Липецке на 2 улицах Сокола аварийно отключили воду

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-15T15:47:48+03:00

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Этим днем, 15 ноября, в районе Сокола в Липецке аварийно отключили холодную воду. С 15.00 краны пересохли у жителей улиц Баумана и Баженова. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", отключения произошли в связи с аварийно-восстановительными работами по улице Баумана, 295.

Напомним, что до вечера этого четверга без воды также останутся липчане, проживающие по улицам Зоологическая, Полярная, Сенная, Индустриальная, Буденного, Небесная, Смоленская, Сырская, Речная и переулок Рядовой. Потребителям включат в воду после 8 часов вечера.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За подробной информацией обращаться по телефонам 075 и 236-075. Тут же липчане могут оставить заявку на подвоз воды.