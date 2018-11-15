Под Липецком на трассе столкнулись два большегруза: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-15T16:19:13+03:00

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В этот четверг, 15 ноября, в Липецкой области столкнулись большегрузы. Сообщение о ДТП поступило спасателям в 14.45 от очевидцев. Авария произошла в Задонском районе на 427 км автодороги М4 "Дон". Столкнулись грузовики "ДАФ" и "МАН", которые двигались в попутном направлении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, к месту происшествия выехало 1 пожарно-спасательная бригада. Есть пострадавший. Его доставили в ГУЗ "Задонская МРБ". Спасатели уточнили, что в районе аварии заторов нет.

Напомним, о возникновении ДТП следует сообщить оператору экстренной службы, позвонив по номеру "112". Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения. Помните, что нарушение ПДД может стоить не только материальных потерь и лишения прав, но и человеческой жизни.