Пять пожарных расчетов выехали на пожар в квартире в центре Липецка
Небольшое ЧП случилось этим днем, 15 ноября, на проспекте Победы в Липецке. Там в многоквартирном доме №77 загорелась одна из квартир. В 15.34, почувствовав запах дыма, жильцы дома вызвали пожарных.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место происшествия выехали 4 отделения различных пожарных частей города, автолестница и спасатели. Столь серьезные силы привлекались для того, чтобы предотвратить возможное ЧП если огонь распространиться т людей придется эвакуировать.
К счастью, обошлось без серьезного ущерба и без пострадавших. Огонь повредил только внутреннюю отделку одной из комнат на площади 9 м2. Тем не менее, экспертам теперь предстоит выяснить, из-за чего начался пожар.