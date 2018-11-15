2018-11-15T17:11:46+03:00
Происшествия

Пять пожарных расчетов выехали на пожар в квартире в центре Липецка

ЧП случилось на проспекте Победы
Лия МУРАДЬЯН
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Люди не пострадалиЛюди не пострадалиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Небольшое ЧП случилось этим днем, 15 ноября, на проспекте Победы в Липецке. Там в многоквартирном доме №77 загорелась одна из квартир. В 15.34, почувствовав запах дыма, жильцы дома вызвали пожарных.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место происшествия выехали 4 отделения различных пожарных частей города, автолестница и спасатели. Столь серьезные силы привлекались для того, чтобы предотвратить возможное ЧП если огонь распространиться т людей придется эвакуировать.

К счастью, обошлось без серьезного ущерба и без пострадавших. Огонь повредил только внутреннюю отделку одной из комнат на площади 9 м2. Тем не менее, экспертам теперь предстоит выяснить, из-за чего начался пожар.

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