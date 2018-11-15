На территории заказника под Липецком вырубили сосны на миллион рублей

СЕГОДНЯ 18:39 2018-11-15T18:39:21+03:00

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Липчане сообщили в природоохранную прокуратуру о незаконной вырубке деревьев на территории городского лесничества, где располагается «Липецкий» зоологический заказник.

В ходе проверки подтвердилось, что 17 сосен срубили в ходе строительства тепломагистрали. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, заказчик работ липецкий филиал «Квадры», а подрядчиком стала «Теплоэнергетическая компания». Ущерб лесу от незаконной вырубки оценили почти в миллион рублей. Также в ведомстве пояснили, что любые работы на данной особо охраняемой территории должны были согласовать с охотнадзором. Но ни заказчик ни подрядчик этого не сделали.

Теперь материалы прокурорской проверки передали в полицию, где должны возбудить дело по 262 статье УК – нарушение режима особо охраняемой территории. Виновным грозит до 200 тыс. рублей штрафа.