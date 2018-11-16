Игорь Артамонов встретился с руководителями строительных компаний

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-16T10:12:00+03:00

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Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области сегодня встретился с руководителями компаний, занимающихся жилищным строительством на территории региона, - сообщает пресс-служба администрации региона. В прошлом году область заняла четвертое место в РФ по объемам вводимого в эксплуатацию жилья - 1084 тыс. кв. м или 0,94 кв. м на душу населения. По этому показателю регион уступил только Тюменской, Ленинградской и Московской областям. Примечательно, что обеспеченность жильем в 2017 году составила 30,3 кв. м/чел, что на 20% превышает среднероссийский показатель, который равен 25,2 кв. м/чел. Это больше, чем в крупнейших городах России. И выше, чем минимальный стандарт ООН - 30 кв. м/чел.

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