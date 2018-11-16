Две "Лады", квартира и дом - ночью в Липецке было сразу несколько пожаров

СЕГОДНЯ 10:27 2018-11-16T10:27:57+03:00

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Сразу несколько разрушительных пожаров произошло в Липецкой области сегодня ночью с 15 на 16 ноября.

В 23:15 стало известно о возгорании гаража в Липецке, на улице Санаторной. Сгорела крыша и автомобиль "Лада Гранта". В этом пожаре пострадал человек - его доставили в больницу. Причина случившегося пока не ясна.

Почти в это же время на улице Ангарской горела "Лада Калина". Как сообщает пресс-служба МЧС, огонь ликвидировали до приезда пожарных. К счастью, никто не пострадал.

Чуть позже, в 00:12 пожарным поступило сообщение о пожаре в Хлевенском районе в селе Курино. Загорелась квартира на улице Московской. И на этот раз обошлось без жертв. В квартире сильно обгорел потолок.

Спустя еще час, в 01:27 было сообщено о пожаре в Усманском районе в селе Никольское. Загорелся дом на улице Кирова. Огонь уничтожил крышу и внутреннюю отделку. Пострадал один человек.