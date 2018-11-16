2018-11-16T11:15:07+03:00
Общество

Экс-главу администрации Липецкой области Олега Королева делегируют в Совет Федерации

Об этом стало известно 15 ноября
Анна ПОПОЛИТОВА
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Олега Королева делегируют в Совет ФедерацииОлега Королева делегируют в Совет ФедерацииФото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 15 ноября региональное отделение Единой России сообщило о том, что бывший глава администрации Липецкой области Олег Королев занял свободное место в областном Совете депутатов после ухода Ольги Сотниковой.

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов должен был направить Олега Королева на должность представителя в Совете Федерации от администрации области. Как сообщают СМИ, вечером того же дня Игорь Артамонов подписал соответствующие документы.

Спикер регионального парламента и лидер Липецких единороссов Павел Путилин считает, что Олег Королев - наиболее достойный претендент на должность сенатора, потому что он "имеет большой управленческий опыт и знает, какие дополнительные точки роста нужны региону".

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