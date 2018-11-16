Экс-главу администрации Липецкой области Олега Королева делегируют в Совет Федерации
В четверг, 15 ноября региональное отделение Единой России сообщило о том, что бывший глава администрации Липецкой области Олег Королев занял свободное место в областном Совете депутатов после ухода Ольги Сотниковой.
Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов должен был направить Олега Королева на должность представителя в Совете Федерации от администрации области. Как сообщают СМИ, вечером того же дня Игорь Артамонов подписал соответствующие документы.
Спикер регионального парламента и лидер Липецких единороссов Павел Путилин считает, что Олег Королев - наиболее достойный претендент на должность сенатора, потому что он "имеет большой управленческий опыт и знает, какие дополнительные точки роста нужны региону".