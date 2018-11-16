Грузовик со свеклой перевернулся на трассе в Липецке

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-16T11:28:30+03:00

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ДТП с грузовиком случилось минувшим вечером, 15 ноября, в районе Дамбы в Липецке. Там опрокинулся грузовик с прицепом, который перевозил свеклу. Последствия аварии сняли на видео и выложили в сети.

Как видно на записи, грузовой автомобиль вынесло с проезжей части на обочину. При этом он перевернулся не весь, а только прицеп, который лег на бок. Сам автомобиль остался стоять на колесах.

konstantin_bugai Под Липецком перевернулся грузовик со свеклой

Почти весь груз, который был в прицепе, рассыпался по дороге. А это больше тонны сахарной свеклы. При каких обстоятельствах произошла авария неизвестно. По словам очевидцев, из людей никто не пострадал.

Отметим, что всего по данным регионального УГИБДД за минувшие сутки на дорогах области произошло 28 аварий без пострадавших, где повреждения получили только транспортные средства.