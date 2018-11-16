Вор из ближнего зарубежья обокрал десятки дач в Липецке

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-16T11:45:56+03:00

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В Липецке будут судить серийного домушника-рецидивиста из ближнего зарубежья. На счету 47-летнего мужчина десять обворованных дач и садовых домиков. По данным полиции, воришка орудовал в Левобережном округе Липецка полтора года, с мая 2017 года по сентябрь этого года.

Экипированный отмычками, отвертками и прочими инструментами для взлома, мужчина пробирался в дачные дома, когда хозяева уезжали. Рецидивист не гнушался ничем, забирал все, что попадалось на глаза – от инструментов до продуктов. Общая сумма наворованного по 10 кражам составила 80 000 рублей. При этом рецидивиста уже судили за кражу.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в ходе обыска в доме обвиняемого изъяли часть похищенных вещей и нашли орудия преступления – те самые отмычки, фонарики и отвертки. Теперь за кражу с проникновением ему грозит до 6 лет тюрьмы.