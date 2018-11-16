В ДТП с двумя фурами под Липецком пострадал человек

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-16T12:21:33+03:00

За сутки на дорогах региона 3 человека получили травмы и один погиб

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Серьезная авария произошла в минувший четверг, 15 ноября, в Задонском районе Липецкой области. Там на 428 километре трассы дон столкнулись два большегруза МАН и ДВФ. По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал 33-летний водитель первой фуры, он не рассчитал безопасную дистанцию до впередиидущей машины, за рулем которой было 23-летнй парень. В результате аварии в больницу попал водитель первого грузовика.

В этот же день в Краснинском районе насмерть сбили пешехода. Все случилось между селами Красное и Теплое, где 38-летнйи водитель «Ауди» поздно заметил на дороге 56-летего мужчину. Пешеход погиб на месте.

В самом Липецке утром на трассе «Обход ЛТЗ» не справилась с управлением «Рено» 41-летняя женщина. Машина вылетела с трассы, а дама попала в больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах Липецкой области в 4 авариях пострадали 3 человека и 1 погиб.